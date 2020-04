Ventimiglia, morte di Franco Paganelli: le condoglianze del deputato Flavio Di Muro

Ventimiglia. Anche il deputato leghista Flavio Di Muro piange Franco Paganelli, ex consigliere comunale Pd morto stamane a 72 anni. «Ciao Franco – scrive Di Muro, pubblicando una foto che li ritrae insieme -. L’affetto e la stima che mi hai dimostrato nonostante fossimo di idee politiche diverse non la dimenticherò mai. Tante le occasioni passate insieme, con Ventimiglia Viva, alla bocciofila, nella vita politica cittadina, sempre e solo per la nostra amata Ventimiglia. Ci mancherai. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia».