Ventimiglia, l’ex calciatore Sergio Soncin sostiene “Il Ponente si muove”: «Bisogna fare squadra per combattere coronavirus»

Ventimiglia. L’ex calciatore e attuale allenatore del settore giovanile del Ventimiglia Calcio, Sergio Soncin, sostiene l’iniziativa promossa da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

«Ho vissuto i miei ultimi 35 anni praticando calcio all’interno della città di Ventimiglia che ha sempre saputo lottare e uscire dalle difficoltà – dice Sergio Soncin in un video postato su Facebook – La cosa fondamentale è fare gruppo, fare squadra, stare insieme e vivere insieme le difficoltà e combatterle. La cosa importante oggi è restare in casa».

«Diamo una mano per l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare all’ospedale di Sanremo e alla Croce Azzurra di Vallecrosia, perché in questo momento hanno bisogno ancora di noi. Diamo una mano al ponente ligure, tanti amici hanno bisogno di noi» – afferma uno dei protagonisti della mitica cavalcata del Ventimiglia Calcio, promosso a fine anni ’80 in serie D.

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario: Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)

E’ possibile effettuare donazioni anche tramite carta di credito sul portale