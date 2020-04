Ventimiglia, l’attività dell’Unitré Intemelia chiude a maggio

Ventimiglia. L’emergenza sanitaria ha bloccato di fatto a fine febbraio i corsi dell’Unitrè intemelia ( anno accademico n°35).

Aspettando la cerimonia di chiusura prevista per venerdì 8 maggio, si potrebbe sperare nel dopo Pasqua, alla ripresa di qualche lezione in calendario e con le giuste precauzioni: conclusione del corso di pittura nella sede di Ventimiglia il 16 aprile e la doppia conversazione in lingua inglese il 15 e 22 aprile; in contemporanea a Bordighera ( 15 e 22 aprile) gli incontri con l’Arte, il dialogo sulla figura e l’opera di Italo Svevo 16 e 23 aprile; la Storia del costume ( l’abbigliamento nel corso del tempo) nei pomeriggi del 20 e 27 aprile.

Nella foto di E.Raneri alcuni partecipanti al corso di lingua francese a Ventimiglia, prima di Natale, con l’esperta M.me Martine Sismondini.