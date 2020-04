Ventimiglia, la Protezione Civile ringrazia la Fondazione Livio Casartelli per la donazione di mascherine

Ventimiglia. Tutti i volontari della locale Protezione Civile, che durante queste settimane avevano avuto non poche difficoltà con gli approvvigionamenti di mascherine chirurgiche, esprimono tutta la loro gratitudine alla Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro ed al suo Presidente Armando Bosio per la donazione.

“Ringraziamo la Fondazione per questo gesto spontaneo, disinteressato e generoso che ci permette di poter operare in massima sicurezza” affermano i volontari della PCI.

“E’ bello che, in una piccola realtà, quale è la città di Ventimiglia, le pubbliche assistenze non vengano lasciate sole, sia psicologicamente che economicamente, di fronte all’emergenza e per questo siamo molto riconoscenti alla Fondazione” continuano Bevilacqua Marcello, consigliere con delega alla Protezione Civile.

“Sono proprio questi i gesti di solidarietà sociale che ci trasmettono la forza di andare avanti, insistere con il massimo impegno e la più grande fermezza, per sconfiggere il virus, e che ci danno la ragionevole speranza di giungere presto alla fine di questa emergenza”

Le mascherine saranno utilizzate per svolgere tutti quegli interventi che sino a qui hanno garantito, ai cittadini ventimigliesi e non, tutti i necessari servizi essenziali.