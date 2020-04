Ventimiglia. La Fondazione Livio Casartelli -Ippolita Perraro dona alla Croce Verde di Ventimiglia 200 mascherine chirurgiche per aumentare le dotazioni di sicurezza personali dei militi e dei volontari.

«Nonostante il trend dei contagi, ed i dati relativi all’epidemia siano in calo, sia a livello nazionale che regionale – afferma il presidente Armando Bosio – la nostra Provincia rimane sorvegliata speciale e non ci è concesso, dopo tutti gli sforzi fatti, abbassare la guardia».

«Oggi come non mai – continua il Presidente – vi è necessità di sicurezza, soprattutto per tutti i militi e i volontari che con coraggio, dedizione, altruismo ed un impegno commovente, continuano incessantemente ad affrontare il loro rischioso compito. La Fondazione Casartelli – Perraro dopo la recente donazione della tenda amovibile modello “rescue” che serve ai militi e volontari per il cambio e la relativa decontaminazione ogni qualvolta essi intervengono su situazioni di rischio virus, vuole continuare a sostenere l’attività delle pubbliche assistenze locali».