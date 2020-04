Ventimiglia, la caduta poteva essere evitata: Comune impugna richiesta risarcimento danni

Ventimiglia. «La caduta poteva essere evitata assumendo un comportamento diligente». Con queste parole, l’agenzia assicurativa TPA Claims della Marsh Risk Consulting Services s.r.l., incaricata dal Comune di gestire i sinistri, ha dato esito negativo all’accoglimento della richiesta di risarcimento danni formulata da Z.L., che avrebbe sofferto per le lesioni personali a seguito di una caduta avvenuta in via Roma il 10 maggio 2019.

Se l’infortunato ha adito al Giudice di Pace di Sanremo per sentirsi riconoscere il danno (calcolato in € 5.199,00), il Comune ha dunque risposto picche, costituendosi in giudizio. «All’esito dell’istruttoria, esaminata la documentazione – si legge nella delibera che autorizza il Comune a resistere -, non è stata evidenziata la responsabilità dell’Ente essendo la caduta avvenuta in pieno giorno in condizioni di visibilità ottime ed essendo evitabile assumendo un comportamento diligente».