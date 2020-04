Ventimiglia. Sono iniziati stamani i lavori all’interno dello storico edificio del centro storico che ospita le scuole Cavour.

Chiusa per volontà della passata amministrazione Ioculano, che l’aveva dichiarata inagibile a causa di problemi legati ai controsoffitti, la scuola rimessa a nuovo sarà pronta per fine anno.

L’appalto per i lavori della messa a norma della scuola è stato aggiudicato dall’Ati Impresa di costruzioni Silvano & C. Srl, con sede a Sanremo, e COGECA Srl con sede ad Albenga, che ha offerto un ribasso del 21,85 per cento, per un importo contrattuale complessivo di € 264.481,67, iva compresa.