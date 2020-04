Ventimiglia in lutto per la morte di Alessandro Clerici, pescatore e titolare di bar

Ventimiglia. E’ cordoglio nella città di confine per la morte improvvisa di Alessandro Clerici, 48 anni, titolare del bar – pizza al taglio PappaPizza in via Cavour, nei pressi della chiesa di Sant’Agostino.

Alessandro era molto conosciuto a Ventimiglia. Per anni aveva lavorato allo STARS’N’BARS di Monaco, facendo carriera all’interno del bar davanti al porto. Nel 2013, poi, aveva rilevato un locale a Ventimiglia, trasformandolo nel PappaPizza, rinomato soprattutto per la sua farinata.

Amava la pesca, passione alla quale si dedicava spesso.

A stroncarlo sarebbe stato un infarto, che lo ha colto nella notte. La notizia della morte di Alessandro Clerici si è presto diffusa a Ventimiglia, gettando nello sconforto i tanti amici e conoscenti dell’uomo.