Ventimiglia. Con una semplice benedizione impartita sul sagrato della Cattedrale di Ventimiglia Alta da parte del parroco don Luca Salacca, nel pomeriggio di sabato 25 aprile, è stato dato l’ultimo saluto al concittadino Ersilio Montessoro, deceduto nella sua residenza in frazione Ville all’età di 92 anni, compiuti il 9 febbraio scorso.

Ersilio nel corso della sua vita ha lavorato nel settore floricolo e insieme alla moglie Lina adibì a campo da tennis e giochi una parte del proprio terreno per far divertire i bambini. Ersilio lascia i figli Sergio, Piero e Paolo e le rispettive famiglie, nipoti, amici e conoscenti.

«Oggi è mancato Ersilio, un mio amico delle Ville di Ventimiglia. Aveva più di 90 anni, mi rammarico di non averlo salutato, ma va bene così – scrive sui social Paolo Giardino – . Ersilio era una persona speciale, ben voluto e rispettato da tutti.

Era veramente speciale perché da quasi 40 anni ogni sabato verso le 18 sfornava, dal suo forno a legna costruito dal suo grande amico Alberto, un buonissimo pane che regalava a tutti quelli che passavano da quelle parti. Il “forno” come lo chiamava lui, è il locale nel cortile di casa sua, dove appunto si trova il forno a legna.

“Il forno” è diventato un punto ritrovo delle persone che abitano nella zona, luogo dove si scambiamo 4 chiacchiere e si sta un po’ insieme; chi lo frequenta, in cambio della pagnotta, porta una bottiglia di vino, un salame o un dolce. Ricordo che lui ci teneva moltissimo ed era molto fiero quando nel suo “forno” c’erano molte persone e particolarmente felice quanto portavo qualche nuovo amico. Per me, finchè ho bazzicato da quelle parti (ma questa è una storia a parte), era un piacere e un dovere essere presente; al “forno” ho conosciuto tante persone interessanti e la discussione era sempre molto animata.

Siamo diventati amici e, dopo la prova dell’assaggio del limone non aspro, mi ha raccontato tantissime storie della sua vita, dalle difficoltà del dopoguerra, al boom economico, al commercio dei fiori e molto altro; ogni volta che passavo davanti alla sua casa con la mia bici era d’obbligo fermarsi per un breve dialogo o il racconto del mio giro.

Sono anche un po’ orgoglioso del fatto che, dopo aver guadagnato la sua fiducia, ero uno di pochi a cui Ersilio concedeva l’uso del suo forno; dopo il pane si riaccendeva il fuoco e s’infornava la farinata perché, come diceva lui, “la farinata va fiammata”.

Una nota di merito anche a Sergio, suo figlio, e Paola, la moglie di Sergio, che fa una pizza rossa e una focaccia ligure super, che negli ultimi periodi hanno aiutato Ersilio e mantenuto viva la tradizione del “Forno”; un grazie per la loro disponibilità e generosità, doti ormai rare in questo mondo.

Mi mancherai Ersilio ma ogni volta che si parlerà di qualcosa di speciale racconterò che avevo un amico a Ventimiglia che aveva un forno a legna e tutti i sabati, impastava, accendeva il forno e…».