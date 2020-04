Ventimiglia. I consiglieri del centro culturale islamico fratellanza di Ventimiglia hanno donato il sangue presso il centro Fidas di via Brigate Partigiane, 20, nella città di confine, per testimoniare la loro vicinanza a chi soffre in questo momento di emergenza.

«In questi giorni bui e drammatici muoiono centinaia di persone al giorno – ha detto il presidente del centro, Taki Hassan -. Per questo, con grande piacere, abbiamo voluto contribuire alla raccolta di sangue molto richiesto nelle ospedali imperiesi. Lo abbiamo fatto per dimostrare che siamo una comunità unica e unita nel bene e nel male».

I consiglieri del centro ventimigliese si rivolgono ai loro amici degli altri centri islamici presenti sul territorio imperiese: «Vogliamo incoraggiarli a donare il sangue, soprattutto in questo momento difficile».