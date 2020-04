Ventimiglia, didattica a distanza per gli studenti dell’istituto Fermi Polo Montale

Ventimiglia. L’Istituto Fermi Polo Montale, diretto dalla dirigente scolastica dottoressa Antonella Costanza, ha attivato il team digitale, i referenti dei tre plessi (Istituti di Tecnico “Enrico Fermi” e Professionale

“Marco Polo” di Ventimiglia; Istituto Tecnico e Liceo OSA “Montale” di Bordighera) i coordinatori delle numerosi classi ed i numerosi docenti per mettere in campo una strategia efficace di didattica a distanza.

Dopo un primo momento in cui ogni docente si è speso per trovare soluzioni individuali e veloci, con l’obiettivo prioritario di restare in contatto con i propri alunni, rendendosi disponibile attraverso videoconferenze, gruppi sui social, posta elettronica, spesso fornendo anche il proprio telefono personale a studenti e genitori, è arrivata la fase di coordinamento e razionalizzazione di questo grande sforzo che è la DAD (didattica a distanza).

La maggioranza degli studenti dei vari corsi di studio dell’Istituto Fermi Polo Montale sta partecipando con impegno e costanza alle iniziative ed attività proposte dalla scuola: segue le lezioni online, lavora a casa e consegna i compiti, si tiene aggiornato con il Registro Elettronico, mentre una piccola parte di essi manifestava qualche difficoltà, vuoi per la mancanza di devices adatti (tablet o pc) vuoi per la mancanza di connessioni internet stabili e con una adeguato numero di giga.

Il Team Digitale dell’Istituto ha pertanto condotto una ricerca approfondita, tramite un questionario rivolto a tutti gli alunni ed a tutti i docenti, sostenuta dalla dirigenza della scuola e dai docenti coordinatori di classe che sono stati bravissimi nel tenere i contatti con tutti gli alunni, anche con coloro che avevano difficoltà a partecipare, ed il risultato è stato quello di conoscere dettagliatamente il fabbisogno di tablet e connessioni internet degli studenti.

Ieri è iniziata, con la collaborazione della protezione civile di Bordighera coinvolta dalla dirigente scolastica, la distribuzione di tablet in comodato d’uso per gli alunni privi di validi supporti e di Sim, dotate di un congruo “pacchetto di giga” che permetterà agli studenti in difficoltà di risolvere i problemi di connessione.

Il lavoro di squadra di docenti, alunni, segreteria e dirigente sta dando i suoi frutti: tantissime le ore online erogate dalla scuola su diverse piattaforme, importante il lavoro svolto dagli studenti che si stanno impegnando a mantenere il passo nello svolgimento dell’anno scolastico.

In questa fase sicuramente difficoltosa molti hanno scoperto risorse e piattaforme della rete internet che prima non conoscevano, né utilizzavano. Alunni e professori si stanno aggiornando e stanno arricchendo sempre più il proprio bagaglio di competenze informatiche; la solidarietà, l’aiuto reciproco hanno portato alla luce il lato più umano della scuola.

Insomma, tutti si stanno dando da fare e tutti sono d’accordo che, impegnandosi e partecipando alla didattica a distanza, oltre ad imparare, si rimarrà vicini, in contatto, si diventerà più forti e si supereranno insieme questi tempi difficili, portando a casa anche qualche insperata soddisfazione.