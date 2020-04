Ventimiglia, dalla piazza ai social: la protesta in tempi di Covid-19 diventa virtuale

Ventimiglia. Vista l’impossibilità di manifestare in piazza, per l’emergenza pandemia in corso, Franca Bonadonna (barbiera e promotrice dell’evento) ha dato appuntamento a titolari di partite iva, commercianti ed esercenti, sulla propria pagina Facebook.

In piazza della Libertà, a Ventimiglia, oggi si sarebbe dovuta svolgere una manifestazione di protesta, volta a richiedere maggiori tutele e garanzie nei confronti di chi ha perso il lavoro e dei gestori di bar, ristoranti, saloni di parrucchieri, centri estetici che, secondo le direttive ministeriali, potranno riprendere la propria attività (con forti limitazioni) soltanto il primo giugno a causa del Covid-19.

«Alle 11 mi metterò qui sulla mia terrazza, ormai famosa (è la stessa del “ballo” col sindaco Gaetano Scullino, ndr) è farò lì la mia protesta – annuncia Franca Bonadonna - Tutte le persone che avrebbero voluto partecipare oggi alla protesta, perché abbiamo il diritto di lavorare, li esorto a seguire e condividere la diretta, e scrivere nome, cognome e nome del proprio locale».