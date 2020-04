Ventimiglia, campo roja in quarantena per Covid-19

Ventimiglia. Il Campo Roja di Bevera, che accoglie al momento 202 migranti, è in quarantena da ieri per un caso di Covid-19 tra gli ospiti.

Giovedì pomeriggio, un 39enne pakistano richiedente asilo è stato portato in ospedale a Sanremo da una ambulanza per sospetto coronavirus. Alla conferma che si trattava di un’infezione da Covid-19, l’intero campo è stato blindato: nessuno può uscire né entrare al suo interno. Lo straniero è tuttora ricoverato al Borea.

Un secondo pakistano è stato sottoposto a tampone: il risultato non è ancora pervenuto.