Ventimiglia, blogger apicoltore denunciato per diffamazione

Ventimiglia. Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha denunciato per diffamazione l’apicoltore e blogger di Camporosso Marco Ballestra. Oggi, infatti, a Ballestra è stata notificata una nuova denuncia. L’episodio “incriminato” riguarda un post pubblicato su un gruppo del social network Facebook in cui il blogger accusava Scullino di falsa testimonianza, nella deposizione al processo in cui lo stesso Ballestra (poi condannato in primo grado) accusava il sindaco di una tentata estorsione nei confronti della Curia.