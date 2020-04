Ventimiglia, 1 maggio: c’è l’ok del Comune a take away per bar, ristoranti e artigiani

Ventimiglia. Il primo maggio, bar, ristoranti e produttori di alimenti artigianali potranno stare aperti e vendere da asporto. A chiarire gli aspetti dell’ordinanza Regionale e comunale, in merito alle aperture e chiusure delle attività commerciali nella giornata del primo maggio, ci pensa l’assessore al Commercio Matteo De Villa.

«In effetti non era molto chiaro se nella giornata del primo maggio le attività artigianali (pasticcerie, pasta fresca, gelaterie), i bar ed i ristoranti potessero continuare la loro attività di vendita take away o consegne a domicilio – dichiara De Villa -. Nell’ottica di favorire al massimo le attività commerciali ventimigliesi, la nostra amministrazione tiene a chiarire, sentita la regione e visto il parere della stessa del 28 aprile, che le suddette attività commerciali avranno la possibilità di lavorare anche nella giornata del primo maggio, ovviamente solo nelle modalità già previste e cioè mediante take away e consegne a domicilio».

«Sono state molte le chiamate agli uffici comunali ed agli amministratori, nella giornata di oggi, per le richieste di chiarimenti, ci sembrava doveroso informare tutti gli esercenti – prosegue l’amministrazione -. Resteranno invece abbassate, le serrande dei supermercati, quelle degli esercizi commerciali in sede fissa e quelle dei distributori automatici di alimentari».