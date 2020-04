Vela, Flavio “Plinio” Frediani sul podio del primo Trofeo E-Dragone

Imperia. Si è dovuto aspettare la conclusione delle ultime due regate, attesissime anche per il gioco degli scarti, per poter stabilire la classifica finale del primo Trofeo E-Dragone, nato per consolare i dragonisti delle innumerevoli regate annullate a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

«L’idea iniziale è stata quella di continuare, seppure a distanza, la frequentazione tra di noi tramite con un gioco collettivo - dice Marco Cimarosti, segretario di classe - ma in realtà al gioco si è aggiunto grande agonismo, pur nello spirito di amicizia che anima normalmente la classe Dragone». Infatti solo con l’ultima regata svoltasi il 26 aprile si è potuto decidere il vincitore, dopo una serie di 14 regate iniziate a Pasqua. Alla fine si è confermato sul gradino più alto del podio Flavio “Plinio” Frediani, prodiere di Phil Walker, armatore inglese appartenente alla flotta dello Yacht Club Imperia.

Al secondo posto, distanziato solo di qualche punto prima dell’inizio dell’ultima regata, dove tutto poteva succedere, della stessa flotta di Imperia Andrea Quaranta, anche lui prodiere della barca di famiglia Little Diva ITA 80. Solo terzo posto, a causa di qualche avaria per Sebastian Hopf, olandese armatore di NED 360, con al suo attivo ottimi parziali. Primo dei Classici, sesto assoluto, Fabio Mangione, armatore di ITA 49, da Rimini.

Archiviata questa manifestazione, la macchina organizzativa della classe sta lavorando al nuovo evento in programma il prossimo weekend-ponte dal 1° al 3 maggio, che si chiamerà Dragon Spring E-Cup, omaggio all’analogo evento che è stato cancellato.