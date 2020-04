Vasia, catasta di legna in fiamme: vigili del fuoco in azione

Vasia. Intervento complicato dei Vigili del fuoco del Comando del capoluogo che stanno intervenendo lungo la provinciale per Vasia: le fiamme hanno avvolto, infatti, una catasta di legna nel piazzale di un rivenditore.

Si sono, infatti, resi necessari diversi “ricarichi” ai mezzi trattandosi di una catasta particolarmente grande. Per fortuna non si registrano feriti anche se è stato inviato sul posto un mezzo della Croce Bianca in quanto si temeva per le condizione di un vigile del fuoco, ma l’allarme è rientrato.