Vallecrosia. 1270 interventi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ad oggi: è il bilancio di quanto fatto dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per contrastare il Covid-19.

Un’emergenza tradotta in numeri per far comprendere all’esterno il lavoro di volontari e impiegati: 55mila i chilometri percorsi; 1.400 le tute ad alta protezione utilizzate; 90 i litri di disinfettante utilizzato; 300 pazienti Covid trasportati; 81 le bombole di ossigeno utilizzate; 105 i servizi di assistenza e terapia domiciliare; 12mila paia di guanti utilizzati; 4.200 le mascherine utilizzate e due le cellule di biocontenimento acquistate.