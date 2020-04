Vallecrosia. E’ lutto nella Città della Famiglia per la morte di Gianfranco Peretti, che si è spento dopo una breve malattia alle 4 di stamane presso l’ospedale di Imperia dove era ricoverato.

Piemontese d’origine, era arrivato a Vallecrosia da giovanissimo e aveva aperto una macelleria in centro dopo aver imparato il mestiere. Molto attivo nella vita politica e sociale cittadina, Peretti aveva ricoperto il ruolo di assessore (con sindaci Franco Biancheri, Silvano Croese e Armando Biasi) con varie deleghe, tra cui quella ai Servizi Sociali. Proprio in questo campo aveva contribuito ad aiutare tanti cittadini in difficoltà.

E non è tutto. Per contribuire ad aiutare il prossimo, è stato socio attivo del Lions Club Capo Nero Host, dove ha ricoperto, fino al 2018, il ruolo di presidente per poi passare le consegne a Ernesto Fresca Fantoni, che oggi piange la grave perdita.

Passaggio di consegne tra Peretti e Fresca Fantoni



Tifosissimo della Juventus, ha girato gli stadi di mezza Europa per inseguire la propria passione.

Lascia i figli Walter e Roberta e la moglie Franca.