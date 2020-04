Vallecrosia, lunedì torna il mercato settimanale ma solo per il settore alimentare

Vallecrosia. Da lunedì 27 aprile torna il mercato ambulante settimanale sul “solettone sud” di Vallecrosia. Saranno presenti esclusivamente i banchi che propongono generi alimentari. A darne comunicazione è la polizia locale che ricorda ai residenti di spostare le proprie auto dal parcheggio della piazza per lasciar posto ai commercianti. Il divieto di sosta sarà in vigore Nnel tratto terminale del “Solettone Sud”, in direzione Aurelia.