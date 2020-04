Vallecrosia. La ballerina professionista Bianca Bonaldi, cresciuta nella scuola di danza Jacqueline De Min ora “Il Cigno nero”, appoggia l’iniziativa promossa da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

«La Liguria è la mia terra, la terra dove sono nata e cresciuta - dice Bianca Bonaldi in un video postato su Facebook - Trovo che l’iniziativa de “Il Ponente si muove”, che prevede una raccolta per l’acquisto di ventilatori polmonari, sia veramente nobile e di gran cuore. In questo momento così tragico e così drammatico ci siamo dovuti fermare tutti, ma penso anche che possa essere considerato un momento prezioso per provare a ritrovare quei valori come solidarietà, unione e sensibilità che nella frenesia dei giorni lavorativi abbiamo perso».

«Vi chiedo di donare anche una piccola parte che oggi può fare veramente tanto – sottolinea - Nel mio piccolo insieme ai miei amici della Riviera vorrei condividere con voi un piccolo estratto della nuova produzione dell’Ariston Proballet che vede come coreografo Marcello Algeri e anche direttore insieme a Sabrina Rinaldi. Si tratta di “Swan”. E’ il “Lago dei cigni” in chiave moderna che mi vede come protagonista».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario: Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)

E’ possibile effettuare donazioni anche tramite carta di credito sul portale