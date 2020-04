Vallecrosia, il rallysta Mauro Mannini sostiene raccolta fondi de “Il Ponente si muove”

Vallecrosia. Il rallysta Mauro Mannini appoggia l’iniziativa promossa da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

Con un contributo testuale promuove sui social la raccolta fondi per aiutare l’ospedale di Sanremo nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus: «Cari amici conterranei buongiorno. Appoggio con vero entusiasmo l’iniziativa promossa da Il Ponente si muove poiché quando la gente di un territorio come la nostra unisce le proprie forze in un momento così difficile, mostra la parte migliore di sé e dimostra di poter guardare al domani con fiducia e speranza».

«La mia carriera sportiva rallystica mi ha regalato la possibilità di vivere momenti esaltanti ed indimenticabili: dalle vittorie, per tre volte, del titolo di Campione Italiano Assoluto dei rallye internazionali, alla fantastica impresa del primo posto assoluto al Rallye di Sanremo 1979, prova tra le più ambite, vinto, a sorpresa, su Lancia Stratos “privata” del Jolly Club di Milano, precedendo una decina tra i migliori equipaggi del momento, che si contendevano la conquista del titolo di campione mondiale rally.

Terminata l’attività del mio periodo rallystico, a fine anni ’80 ho avuto la chance di supportare, nella qualità di team-manager, nella motonautica personaggi del calibro del principe Alberto di Monaco; l’attore Renato Pozzetto; l’imprenditore Renato Della Valle e indimenticabili piloti quali l’ing. Fabio Buzzi e prima ancora e di tutti l’indomito e caro Stefano Casiraghi. Tutti personaggi di caratura internazionale capaci di conseguire straordinari successi in tutto il mondo nella motonautica off-shore» - racconta.

«Vi sono vicino e sono con tutti voi e con il vostro spirito e vi esorto a “stare a casa” in attesa che questo incubo finisca al più presto; poiché certamente sconfiggeremo il virus e ne usciremo più uniti e più forti!».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario: Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)

E’ possibile effettuare donazioni anche tramite carta di credito sul portale