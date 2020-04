Vallecrosia, Claudio Berro: «Aiutare “Il Ponente si muove” per proteggere le persone più deboli»

Vallecrosia. «Per anni ho lavorato nel mondo dello sport dell’automobile. Lo sport ci ha sempre aiutato ad andare avanti e ci ha sempre insegnato quanto sia importante la solidarietà» - afferma Claudio Berro in un video postato su Facebook promuovendo la raccolta fondi messa in atto da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

«In questo momento noi dobbiamo aiutare l’associazione Il Ponente si muove perché dobbiamo aiutare questa zona (Vallecrosia, Bordighera, Camporosso) affinché possa disporre di apparecchiature ospedaliere di livello per poter proteggere le persone più deboli. Vi chiedo per piacere di supportare l’iniziativa e le donazioni attivate su questo canale».

Il vallecrosino, che ha saputo raggiungere l’eccellenza degli sport motoristici partendo con i rally negli anni ’70 fino a giungere alla Ferrari in Formula 1, sostiene l’iniziativa volta ad aiutare l’ospedale di Sanremo in piena crisi sanitaria da coronavirus.

«Ho acquisito esperienze internazionali creando la Maserati Corse competendo nelle più famose corse automobiliste americane e nelle più famose 24h in tutto il mondo. Ho collaborato al rilancio dell’Abarth nei rallies, in Inghilterra con Lotus ed infine in Germania con il gruppo Wolkswagen e Audi. Mi reputo una persona fortunata per aver avuto tutte queste possibilità professionali e credo sia giusto dare una mano in quest’emergenza per supportare le fasce deboli e le strutture sanitarie del nostro territorio» – sottolinea.

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario: Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)

E’ possibile effettuare donazioni anche tramite carta di credito sul portale