Vallebona. L’amministrazione comunale in prima linea per rendere più accogliente il paese. Un gruppo di consiglieri e alcuni volontari si sono messi a disposizione, con le dovute distanze e le precauzioni necessarie nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus, per pulire strade, lampioni e sistemare aiuole.

«Continuiamo a prenderci cura del nostro paese: grazie all’aiuto di volontari, consiglieri e di Aldo Guglielmi sono state sistemate le fioriere, le aiuole e le api - fanno sapere dal Comune di Vallebona - Prendersi cura del paese è un’azione che genera bellezza. L’invito a tutti i cittadini è quello di continuare ad abbellire e adornare i propri balconi, giardini e spazi: rendiamo Vallebona ancor più accogliente!»

Un gesto lodevole che al contempo cerca di sensibilizzare tutti a impegnarsi in prima persona a prendersi cura del luogo in cui si vive.