Una nuova dottoressa al tempo del coronavirus, si è laureata oggi Silvia Vaccaro

Sanremo. Una nuova dottoressa al tempo del coronavirus, si è laureta questo pomeriggio Silvia Vaccaro, giovane studentessa ventitreenne di Scienze Biologiche residente a Bussana. La neo dottoressa ha discusso la sua tesi (94/100 il voto finale) in videoconferenza su Skype con la commissione dell’università di Pavia dove, ante quarantena, ha frequentato brillantemente i corsi del primo ciclo di laurea.

Oggetto della dissertazione il “ruolo del microbiota nell’anoressia nervosa” che per i comuni mortali significa come i sintomi dell’anoressia nervosa possono dipendere dai microbi presenti nell’apparato gastro-intestinale. Presenti nel momento della discussione c’erano mamma Angela, papà Vincenzo e il fratello Andrea con la fidanzata Chiara. Il cammino di Silvia ora continua con la laurea magistrale in Nutrizione presso la Università statale di Milano.