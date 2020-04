Tutti con il naso all’insù per le meteore Liridi, le stelle cadenti primaverili

Perinaldo. In questi lunghi giorni (e notti) di “clausura da Coronavirus” fortunatamente c’è qualcosa ad allietarci.

Stiamo parlando del cielo che, nuvole permettendo, da ieri è teatro dello spettacolo delle stelle cadenti primaverili.

Ecco come ce le descrivono i nostri amici i “Osservatorio Siderlamente” : «In queste notti è iniziata l’attività delle meteore Liridi, che culminerà prima dell’alba del 22 Aprile. Dovrebbero essere visibili dalle 10 alle 20 stelle cadenti ogni ora durante il picco di attività, ma in passato le Liridi si sono esibite in vere e proprie piogge con centinaia di meteore visibili.

Varrà la pena dare uno sguardo al cielo. Sono generate dai piccoli detriti lasciati dalla cometa Thatcher (C/1861 G1). In questo periodo la Terra passa all’interno di questa “nuvola” di polveri che scontrandosi a circa 177.000 km/h contro la nostra atmosfera danno vita alle “stelle cadenti” (si, sarebbe più corretto chiamarle meteore, o frammenti di cometa cadenti)».