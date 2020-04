Tunnel di Tenda chiuso di giorno, al via ispezioni e manutenzione

Tenda. Per consentire le ispezioni e la manutenzione all’interno del tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, Anas ha programmato la chiusura al transito della galleria.

La limitazione sarà attiva nelle fasce orarie 8:00 – 12:00 e 13:00 – 19:00 da martedì 14 a venerdì 17 e da lunedì 20 a venerdì 24 aprile. I lavori sono stati programmati in orario diurno per il traffico ridotto a seguito delle disposizioni emanate per l’emergenza sanitaria in corso, garantendo comunque le fasce di transito per il traffico pendolare.

Inoltre, da martedì 14 e fino a venerdì 17 aprile Anas ha in programma l’intervento di ispezione e disgaggio del versante lungo la statale 20, per un tratto di 400 metri tra Robilante e Vernante. Per consentire al personale tecnico specializzato di eseguire le lavorazioni in sicurezza, in corrispondenza dei disgaggi saranno attivate temporanee sospensioni del traffico della durata di circa 30 minuti.

La viabilità sarà gestita dai movieri e resterà garantito il transito ai mezzi di soccorso.