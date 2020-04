Troppi incendi causati da “abbruciamenti” fuori controllo. L’appello dei VVF

Due incendi di sterpaglie, fortunatamente di modeste dimensioni, hanno interessato due campagne poco dopo l’ora di pranzo. Uno a Isolabona vicino alla strada, l’altro a Camporosso.

Entrambi, come alcuni roghi scatenatesi negli ultimi giorni in varie zone del nostro entroterra, sono probabilmente riconducibili a fuochi di “abbruciamento” usciti fuori dal controllo di chi li aveva appiccati. Per disattenzione, imperizia o perchè addirittura abbandonati da chi aveva dato fuoco a erbacce, residui di potatura o simili presenti nella sua proprietà.

Entrambi gli incendi citati sono stati domati dai vigili del fuoco e, nel caso di Isolabona con l’aiuto dei volontari Aib.

Fanno sapere dai VVF: «E’ fatta raccomandazione, soprattutto in questo periodo dove bisogna evitare di distrarre i soccorsi dall’emergenza Coronavirus, di evitare abbruciamenti in questi momenti, ma se proprio è necessario di fare molta attenzione quando ci si appresta ad “abbruciare”. Mantenere le distanze e le misure di sicurezza, evitare le giornate ventose e controllare sempre che il fuoco non sfugga dalla zona nella quale è stato appiccato».