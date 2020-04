Troppe ore al computer, i consigli del professor Stefano Barabino per non “lasciarci” gli occhi

Il docente universitario sanremese e oculista all’ospedale “Sacco” di Milano Stefano Barabino, responsabile del centro specializzato nella cura degli occhi parla della ricerca dell’Università di Harvard recentemente pubblicata con la quale collabora su come evitare per grandi e piccini di avere guai agli occhi in un periodo in cui la “quarantena” sta obbligando un po’ tutti a trascorrere molte ore davanti a computer e smartphone.

«Ammiccare e ogni venti minuti occorre staccare», spiega il professore universitario. Barabino ricorda anche come gli occhi siano una delle porte principali del virus, non a caso il medico-eroe cinese che per primo ha individuato il virus si è accorto che qualcosa non andava vedendo i suoi pazienti che seguiva per congiuntivite finire in terapia intensiva.

Stefano Barabino racconta come è cambiata la sua vita quotidiana in uno dei centri ospedalieri più in trince a dell’intero Paese in lotta contro il Covid-19.