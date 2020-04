Telelavoro e frontalieri al centro del dibattito nel Consiglio Nazionale di Monaco

Monaco. Si è parlato soprattutto di telelavoro e frontalieri italiani nell’ultima riunione del Consiglio Nazionale del Principato.

E’ stato sentito il parere dell’ ambasciatore italiano, Cristiano Gallo: «Sta interessando anche i lavoratori frontalieri italiani, avendo queste Autorità deciso di applicarlo, in via eccezionale e per una durata non quantificata, anche se collegata alla crisi in atto» ha detto il diplomatico.

Facciamo il punto della situazione con Maria Bologna, direttore di QE-Magazine.

Qui il link: https://qe-magazine.com/consiglio-nazionale-di-monaco-unanimita-e-concertazione-allordine-del-giorno/