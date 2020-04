Tante società sportive liguri partecipano al video contest “Lo sport ai tempi del coronavirus”

Genova. Migliaia di visualizzazioni e altrettanti “like”. Piacciono tantissimo i video inviati dalle società sportive a Stelle nello Sport per raccontare come stanno vivendo l’emergenza “coronavirus”.

Lo sport ai tempi del coronavirus? Non si ferma! Le società sportive liguri si sono attrezzate con grande flessibilità e “immaginazione”. Bellissime immagini, tanti sport diversi. Un totale coinvolgimento di tecnici, dirigenti e giovani protagonisti.

«Guardate i video e mettete “Mi Piace” a quelli che ritenete più simpatici, curiosi, originali, ingegnosi… Alla società il cui video avrà ottenuto i maggiori “like” omaggeremo un buono All Sport Genova di 250 euro per materiali sportivi, coppe e medaglie più un buono Genovarent di 250 euro per noleggio pullman. Non avete ancora inviato il vostro video? Fatelo subito tramite wetransfer alla nostra mail info@stellenellosport.com o tramite whatsapp al numero 3929591172» - fa sapere Stelle nello Sport.