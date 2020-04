Tangenziale Ventimiglia – Camporosso, Ance Imperia finanzia progetto preliminare

Imperia. «Apprendiamo con piacere che il progetto per la realizzazione della tangenziale che dovrebbe collegare la città di Ventimiglia a Camporosso è stato favorevolmente recepito anche dai Sindaci dei Comuni di Camporosso, Vallecrosia e Bordighera.

Si tratta del primo lotto funzionale dell’Aurelia Bis, che dovrebbe collegare la città di Ventimiglia a Sanremo, consentendo al traffico veicolare, anche dei mezzi pesanti, di non transitare nei centri cittadini.

“Durante un incontro con il Sindaco Scullino, che ha messo in evidenza la volontà di procedere con uno studio di fattibilità di questa “tangenziale nord”, come Ance Imperia abbiamo deciso di accollarci l’onere economico e tecnico per la progettazione preliminare dell’intervento, conferendo direttamente l’incarico progettuale all’ Ing. Rolando, che ha predisposto la prima stesura progettuale del dimensionamento dell’opera, nonché un costo di massima, relativo all’intervento – dice il Geom. Enio Marino, Presidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Imperia - in linea con lo spirito e le iniziative della nostra Associazione, abbiamo deciso di finanziare in toto questa prima progettazione per contribuire alla crescita del territorio ed al suo sviluppo, quanto mai necessario, ancor più in un momento difficile come quello che stiamo vivendo tutti».