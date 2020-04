Imperia. Tamponi e mascherine a domicilio: gli avvertimenti dei carabinieri per sfuggire alle truffe:

«Tutti i media stanno dando notizia che in ogni parte d’Italia alcuni approfittano della situazione attuale

per commettere reati ai danni delle persone anziane, che vivono da sole. Approfittando di questa circostanza, i malfattori le avvicinano spacciandosi come impiegati del comune o di altri enti che svolgono funzioni di soccorso pubblico, magari vestendone anche l’uniforme o mostrando tessere falsificate.

La scusa più comunemente usata è quella di “essere incaricati dal Comune di distribuire mascherine”, atteso che questi dispositivi di protezione individuale sono rari sul mercato e difficilmente reperibili. Lo scopo di questi soggetti non è né assistenziale né filantropico: col pretesto di offrire la mascherina, ma anche la soluzione igienizzante per le mani, o il tampone per il rilevamento del Covid-19, entrano in casa e si impossessano di quello che trovano.

Intendiamo sottolinearlo perché ieri abbiamo ricevuto due differenti segnalazioni: la prima da Sanremo, in cui due individui, vestiti con una tuta della Croce Rossa, si sono presentati in diverse abitazioni con la scusa di eseguire il tampone; fortunatamente nessuno li ha fatti entrare, ma, purtroppo, nessuno ha chiamato il Numero Unico di Emergenza.

La seconda da Imperia, in cui due persone giravano nella zona di Porto Maurizio col pretesto di consegnare mascherine. Anche in questo caso, nessuna segnalazione al 112. I pretesti o gli stratagemmi con cui si presentano non sono esclusivamente quelli appena elencati, ma possono cambiare in relazione alla tecnica, alla scaltrezza ed alla strategia degli autori delle truffe, i quali adeguano il loro modo di approcciare con le vittime anche grazie alla conoscenza del territorio ed ai casi andati a buon fine.

L’avvertimento che possiamo rivolgere a tutti indistintamente è: fate attenzione a questo tipo di persone: possono essere da sole, in coppia, non è detto che siano le stesse, ma potrebbe trattarsi di più gruppi distinti; possono vestire un’uniforme (Croce Rossa, 118, Protezione Civile: ricordiamo che nelle scorse settimane ci sono stati alcuni furti di uniformi e materiali nelle sedi locali di questi enti);

Nessuno consegna mascherine o esegue tamponi a domicilio, specie su persone che non hanno segnalato sintomi e che non hanno preso contatto con il medico di famiglia o con i servizi sanitari, in ogni caso chiamate il 112 o la stazione carabinieri competente per territorio, condividete questi consigli con tutte le persone che avete occasione di sentire.

Il comando provinciale dei carabinieri di Imperia svolge da tempo, anche tramite le compagnie e le stazioni, azione di sensibilizzazione sui comportamenti da adottare per prevenire le truffe anche attraverso i media ovvero realizzando una brochure contenente tutti i riferimenti dell’arma presente #possiamoaiutarvi sul territorio, peraltro reperibile online sul sito della Provincia di Imperia, di molti comuni del territorio e di alcuni organi d’informazione, ma ancor più con incontri dedicati alle persone anziane, interrottisi alla fine di febbraio scorso proprio per rispettare i divieti imposti per contrastare il diffondersi dei contagi.

I suggerimenti della richiamata brochure potranno essere integrati da quelli di cui al link https://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/contro-le-truffedelsito www.carabinieri.it. Lo sentiamo dire ovunque, al pari di #iorestoacasa: insieme possiamo uscire da questa situazione. Insieme vuol dire anche chiamare il 112, subito, appena qualcuno che non conosciamo suona alla porta di casa e vuole entrare con una delle scuse che abbiamo appena elencato. Non vi fidate delle persone che non conoscete. Chiamate il 112. L’arma è sempre pronta a fornire supporto, nell’intero arco della giornata. In caso di necessità, i carabinieri sono a vostra disposizione. #aiutateciadaiutarvi».