Stelle nello Sport dona 17.690 euro al Policlinico San Martino, acquistati 10 letti tecnici di ultima generazione

Genova. Stelle nello Sport ha donato al Policlinico San Martino la somma complessiva di euro 17.690 grazie alla quale sono stati acquistati d’urgenza, per la gestione in emergenza di pazienti affetti da Covid, numero 10 letti tecnici di ultima generazione destinati al 5° piano dei Laboratori (reparto integralmente Covid+).

«Siamo davvero felici di aver dato il nostro piccolo contributo e vogliamo ringraziare tutte le Associazioni e gli Amici che hanno fatto “squadra” insieme a noi – sottolinea Michele Corti, presidente dell’Associazione Stelle nello Sport – Ringraziamo la Direzione Amministrativa del Policlinico e pubblichiamo qui cifra complessiva e utilizzo dei fondi per la massima trasparenza che da sempre accompagna il nostro progetto e le nostre iniziative di charity».

Al fianco di Stelle nello Sport, nell’ambito della Campagna #GenovaperSanMartino sono scesi in campo tanti Campioni: da Edoardo Stochino a Silvia Salis, passando per Mimmo Criscito, Christian Puggioni, Claudio Onofri, Enrico Nicolini, Angelo Palombo, Linda Cerruti, Matteo Aicardi, Viviana Bottaro, Paolo Porro, Davide Re, Alberto Razzetti, Tommaso Castello, Asia e Alice D’Amato. Tante le Società sportive che, pur in un momento di grande difficoltà, hanno fatto sentire la loro vicinanza. Dalla Polisportiva Quiliano Ginnastica allo Special Team Genova di Anffas. Per arrivare all’Associazione Giorgia Longo che ha donato ben 6000 euro.

«Con questo piccolo gesto vogliamo testimoniare la nostra vicinanza a tutti gli operatori che si stanno adoperando senza sosta per salvare il maggior numero di vite».