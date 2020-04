“Spesa sospesa”, alla Coop Liguria raccolta permanente di generi di prima necessità per chi ha più bisogno

Imperia. Per rispondere alle difficoltà di chi oggi non riesce ad acquistare i prodotti indispensabili per la sopravvivenza, Coop Liguria ha deciso di creare nei propri negozi uno spazio riservato alla “Spesa sospesa”, una raccolta permanente di generi di prima necessità, promossa in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio.

Chi vuole partecipare, può aggiungere alla propria spesa qualche prodotto da donare alle famiglie in difficoltà, preferendo gli alimenti a lunga conservazione, come olio, zucchero, sale, pasta, riso, legumi, sughi pronti, prodotti per l’infanzia, latte a lunga conservazione, e i prodotti per la cura della casa e della persona.

I volontari delle associazioni ritirano i prodotti e li distribuiscono alle persone fragili, quelle che si trovavano in difficoltà già prima dell’emergenza corona virus e oggi sono tra le più esposte agli effetti della crisi.

Il progetto è già attivo in 34 punti vendita, compresi i 3 supermercati Coop Liguria del Ponente Ligure: quello di Sanremo, in collaborazione con il centro d’ascolto della Caritas; quello di Ventimiglia,

con Caritas, SPES Auser e Croce Rossa; quello di Imperia, con la Croce Rossa.

«Con “Spesa Sospesa” – spiega la responsabile Soci e Consumatori di Coop Liguria Tiziana Cattani – rilanciamo il nostro impegno nell’aiutare chi ha più bisogno. Lo facciamo assieme ai tanti soci e clienti che in questi giorni ci hanno contattati per esprimere il desiderio di dare una mano a chi è in difficoltà. Siamo convinti che facendo rete sul territorio, anche questa volta, potremo dare una risposta importante alle necessità di molte persone, come accade già da anni con il progetto “Buon Fine” e le raccolte solidali “Dona la spesa”, anch’esse realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio».