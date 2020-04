Sanremo. Un momento di confronto tra giornalisti di diverse regioni italiane per fare il punto dell’emergenza coronavirus, è quanto Riviera24.it ha riproposto oggi pomeriggio, in esclusiva per i lettori delle testate locali di Brescia, Alghero e L’Aquila. Nel video allegato puoi riguardare l’intera trasmissione andata in diretta, per scoprire cosa succede in uno spaccato dell’Italia, raccontato da chi tutti i giorni, per lavoro, raccoglie testimonianze, dati, storie.

Al live hanno partecipato Vittorio Prestini, editore di QuiBrescia.it, il giornalista Antonio Burruni, per la redazione di Alguer.it, da Alghero, in provincia di Sassari, e dall’Abruzzo con l’editore e direttore de Il Capoluogo, giornale dell’Aquila, Roberta Galeotti, insieme con il direttore del nostro giornale, Alice Spagnolo.

La regia è stata curata da Jacopo Gugliotta, che ha preparato dei contributi raccolti e realizzati in tutte e quattro le province coinvolte. L’iniziativa, realizzata grazie al supporto tecnico di PressComm Tech, crediamo sia capace di unire le realtà più distanti, in questo momento storico in cui il Paese affronta una crisi come non conosceva dalla seconda guerra mondiale. Inoltre sia fondamentale non solo per confrontarsi ora, ma per porre le basi di un dialogo che dovrà continuare soprattutto in futuro: in quel domani in cui gli italiani saranno chiamati ad aiutarsi, l’un con l’altro, per risollevare le sorti della nazione.