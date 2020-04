Settimana della prevenzione oncologica, donato alla Caritas l’olio evo della Lilt Sanremo

Sanremo. La sezione provinciale Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, di Imperia-Sanremo ha donato all’Emporio Solidale i kit di olio extra vergine di oliva della Campagna informativa “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica”.

L’Emporio è stato inaugurato al Palafiori un anno fa per dare risposta alle necessità alimentari dei più bisognosi. I kit di olio andranno a sostenere quindi i concittadini in maggiore difficoltà e sui quali questo momento di emergenza grava in modo particolare e sono stati consegnati ai volontari della Croce Rossa e della Caritas. L’associazione centro ascolto Caritas. che gestisce la struttura per conto del Comune di Sanremo, nella persona del presidente Maurizio Marmo ha tenuto a ringraziare la Lilt per la virtuosa collaborazione.

L’olio extravergine d’oliva 100% italiano di provenienza certificata è il simbolo istituzionale della settimana nazionale per la prevenzione oncologica della Lilt, che da anni, con l’arrivo della primavera, ricorda a tutti il valore della prevenzione oncologica, attraverso la promozione di adeguati stili di vita, tra cui una corretta alimentazione.

La settimana nazionale per la prevenzione oncologica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2001 e che avrebbe dovuto svolgersi dal 14 al 22 marzo è stata annullata, come altri eventi associativi provinciali, a causa dell’emergenza Covid-19.

Si ricorda che in ottemperanza al DCPM è per il momento prevista la chiusura della sede fino al 13 aprile, ma che la Sezione di Imperia – Sanremo mantiene in essere tutte le attività orientate ai malati oncologici e ai loro familiari: Servizio Lilt “La Rinascita” dedicato al Tumore al Seno, con la reperibilità della Referente Deliana Misale 349 4085658 (per le donne pazienti, i caregiver e le istituzioni) e il supporto psicologico fornito tramite Skype, WhatsApp o telefonicamente grazie alla disponibilità della Psicologa Psicoterapeuta Dottoressa Francesca Carè; Servizio di Trasporto dei Malati Oncologici al numero 333/5000875 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.