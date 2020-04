Sergio Tommasini: «Addolorati per la morte delle cinque suore presso l’Istituto Sedes Sapientae»

Sanremo. Sergio Tommasini, capogruppo in consiglio comunale di Liguria Popolare esprime cordoglio per la scomparsa delle 5 suore presso l’Istituto Mater Sapientiae. «Ho letto la notizia della morte delle cinque suore -scrive Tommasini – appartenenti alla congregazione delle Figlie della Sapienza di Sanremo, presso l’istituto Sedes Sapientae, ex scuola, oggi adibita a casa di riposo per le religiose».

«Penso di interpretare il pensiero dei tanti allievi che hanno frequentato la Sedes per elementari, medie e superiori e hanno frequentato alcune delle suore che sono venute a mancare. Ad esempio, la forza di Suor Lorenza e di Suor Elia la cui dedizione allo sport era riconosciuta da tanti. Il nostro pensiero va a loro e alle altre suore che stanno lottando tra la vita e la morte. In questi giorni sono tantissime le notizie di decessi in tutta Italia e le nostre preghiere sono rivolte a loro e alle famiglie», conclude il capogruppo di Liguria Popolare.