Scomparsa di Romeo Giacon, il cordoglio dell’Associazione civica Sanremo al Centro

Sanremo. L’Associazione civica Sanremo al Centro esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Romeo Giacon, per decenni protagonista di riferimento del commercio sanremese.

«Il suo celebre negozio di abbigliamento AnnaMode ha contribuito a fare di Sanremo la città elettiva per lo shopping di alta gamma, richiamando clientela di pregio e internazionale. Ma il suo impegno è stato profuso anche per la comunità, nel rivestire incarichi amministrativi e di rappresentanza di categoria e nel dare impulso alla rete di imprese che animano l’economia matuziana. Sanremo al Centro lo ringrazia anche per essere stato uno dei suoi primi convinti promotori» - scrive l’Associazione Sanremo al Centro.