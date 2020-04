Scomparsa di Franco Paganelli, il cordoglio del Partito Socialista Italiano

Ventimiglia. Anche il Partito Socialista Italiano per voce di Adriano Biancheri, segretario provinciale della federazione, e Riccardo Caboni, segretario del comprensorio intemelio, vuole ricordare l’amico e compagno Franco Paganelli.

«Purtroppo è arrivata una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Franco Paganelli era prima di tutto un amico, una grande persona e un compagno vero. Un esempio con il suo grande lavoro sportivo e sociale alla bocciofila e a Roverino. Sempre attento e grande conoscitore di Ventimiglia. Decidiamo di ricordarlo – scrivono il segretario provinciale e del comprensorio intemelio del PSI Adriano Biancheri e Riccardo Caboni – anche come Partito perché Franco era anche importante rappresentante delle istituzioni cittadine, nel “suo” Consiglio Comunale dove ha sempre costruito. Sempre positivo, politicamente coerente e attento ai bisogni dei ventimigliesi. Succede tutto in un periodaccio, durante il quale non è possibile ricordarti come meriteresti. Ci sarà sicuramente il tempo di farlo. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Ciao Compagno».