Sanremo, Ventimiglia (Lega): «Iniziare concretamente a valutare riapertura del Casinò»

Sanremo. «Riteniamo necessario in questo momento storico iniziare concretamente a valutare la riapertura della casa da gioco, nostro polmone economico, la cui chiusura impatterà negativamente ed inesorabilmente sul nostro bilancio comunale, ciò non appena le maglie del lockdown allentino con la conseguente possibilità di ritornare a spostamenti tra regioni e stati» – afferma Daniele Ventimiglia, capogruppo Lega del consiglio comunale Sanremo.

«L’attenzione della nostra amministrazione non deve essere finalizzata all’aspetto meramente economico per le nostre casse comunali ma deve anche pensare a tutti i dipendenti che in oggi si ritrovano con la necessita di ricominciare a lavorare, nel rispetto e con l’applicazione di tutti i dispositivi di sicurezza adottabili per la loro salute e a quella degli avventori.

L’edificio del Casinò ben si sposerebbe, grazie alla sua grande estensione di circa 12000 mq, all’applicazione di tutti quegli accorgimenti, tecnico- sanitari, atti a tutelare la salute all’interno delle sale da gioco, ed evitare quindi un rischio da contagio Covid-19, grazie anche ad ingressi selezionati con capienza ridotta.

Ho personalmente contattato il presidente, Adriano Battistotti, il quale mi ha rassicurato personalmente di aver lavorato minuziosamente ad un studio fattivo, anti-contagio, finalizzato alla riapertura e alla salvaguardia di tutti. Bisogna ripartire e ritornare più forti di prima» - dice Daniele Ventimiglia del Gruppo Lega Liguria Salvini.