Sanremo, tornano i mercatini dell’alimentare all’aperto. Banchi in via straordinaria in piazza Muccioli

Sanremo. Tornano a partire da domani in tutti i quartieri della Città dei Fiori i banchi dei mercatini dell’alimentare all’aperto. Un’ordinanza apposita per autorizzarne lo svolgimento è allo studio dell’assessore alle Attività Produttive Mauro Menozzi e dovrebbe essere firmata in giornata.

I commercianti che ne hanno fatto richiesta al Comune e che ante emergenza da Covid-19 avevano i propri banchi in piazza Eroi all’interno del mercato ambulante del martedì e del sabato, saranno dislocati eccezionalmente in piazza Muccioli. Si tratta di cinque o sei stand, esclusivamente di prodotti alimentari, tra i quali è stato autorizzato un banco di vendita di piantine orticole.

Oltre a questo mercatino, riprenderanno la loro normale attività settimanale quelli di San Martino (zona chiesa della Mercede) e della Foce (via Barabino). Anche i coltivatori diretti che posizionano gli stand di fronte al Morgana sulla pista ciclabile, torneranno ad aprire i battenti.

Sanremo va così ad adeguarsi ad altri Comuni dell’Imperiese che avevano autorizzato i mercatini all’aperto in precedenza. Dopo Ospedaletti, Taggia e Imperia, anche Vallecrosia, proprio da oggi, ha riaperto l’ambulante sul solettone Sud. A Bordighera, invece, le associazioni di categoria sono ancora in attesa di una risposta da parte dell’amministrazione comunale alla richiesta di riattivare il mercato che si svolgeva il giovedì.