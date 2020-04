Sanremo. Dal 4 maggio le “strisce blu” tornano a pagamento. Dopo la sospensione delle tariffe decisa dal sindaco per tutto il periodo dell’emergenza, dal giorno dell’inizio della Fase 2 in tutta Italia si tornerà alla normalità anche per quanto riguarda le soste nel centro città. Per pareggiare i conti con i possessori di abbonamenti, la giunta comunale disporrà per coloro che avevano già pagato la quota – ha dichiarato il primo cittadino – una delibera che vada a prolungare la scadenza naturale dei contrassegni per tutta la durata del periodo di gratuità concessa.

Intanto la giunta Biancheri vuole cambiare – rimanendo in tema di parcheggi – gli indirizzi sull’affidamento del park pubblico che serve l’ospedale Borea di proprietà del Comune. L’intenzione, infatti, è di riconfermare l’attuale gestione affidata a una cooperativa sociale (attualmente in regime di proroga alla cooperativa Lavoriamo Insieme Srl), andando così a modificare il precedente provvedimento, approvato lo scorso marzo, con il quale l’amministrazione aveva deciso per la gestione diretta della struttura.