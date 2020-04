Sanremo, sconti sui fitti dei magazzini e possibilità di smaltire l’invenduto. Prime misure per i floricoltori

Sanremo. Sconti sui fitti dei magazzini presso il mercato dei fiori e possibilità di smaltire gratuitamente l’invenduto. Sono questi i primi provvedimenti in via di definizione, allo studio di Amaie Energia e del Comune, voluti dall’amministrazione civica per andare incontro alle esigenze dei floricoltori, in particolare dei produttori di piante in vaso che hanno grandi quantità di merci da mandare al macero.

Le misure, comunicate nel Tavolo della Floricoltura che si è tenuto giovedì scorso alla presenza dell’assessore competente Lucia Artusi, del Cda di Amaie Energia presieduto dall’avvocato Andrea Gorlero e delle principali associazioni di categoria, troveranno applicazione una volta verificate le compatibilità con il bilancio della società partecipata e di Palazzo Bellevue.

Per quanto riguarda i canoni di affitto, il Cda di Amaie Energia avrebbe proposto al Comune di compensare i dividendi che quest’ultimo dovrebbe ricevere con l’introduzione di un’agevolazione per i floricoltori.

Come chiesto dal sindaco Alberto Biancheri, c’è poi un altro capitolo aperto: quello di trovare il modo per sostenere direttamente il settore florovivaistico colpito pesantemente dall’emergenza coronavirus. Sotto questo punto di vista le cose si rendono più difficili, ma grazie alla liquidità che il governo ha messo a disposizione delle società partecipate dagli enti locali – sulla falsa riga di quanto fatto per le imprese private – anche Amaie Energia potrebbe riuscire a contrarre un mutuo di medio respiro a tasso agevolato, che potrebbe permetterle di ristrutturare parte del proprio indebitamento con le banche, ricavandone quindi un tesoretto, costituito dal risparmio sugli interessi, che si potrebbe applicare per immettere risorse nel circuito produttivo, andando così a sostenere una platea più ampia dei soli interessati che nel mercato di Valle Armea si servono dei magazzini.