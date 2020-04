Sanremo, riaprire prima ed aiuti economici. Scatta il flash mob dei saloni di parrucchieri

Sanremo. I saloni di parrucchieri non mollano. Dopo il sit in di lunedì 27 aprile scorso, che ha visto una trentina di rappresentanti di categoria radunarsi sotto Palazzo Bellevue per portare la propria protesta all’attenzione del sindaco Alberto Biancheri, per venerdì prossimo primo Maggio, alle 18, è stato fissato un flash mob nel centro e anche in alcune zone periferiche della Città dei Fiori.

Tutte le vetrine delle attività saranno illuminate come fossero aperte, le serrande saranno alzate e la musica dei loro stereo inonderà le vie.

I titolari dei saloni coinvolti nel flash mob manifestano contro la riapertura fissata il primo Giugno (troppo tardi per i parrucchieri) e nel contempo chiedono aiuti economici per il settore.