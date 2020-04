Sanremo si prepara al ripascimento delle spiagge comunali, materiale disponibile anche per i privati

Sanremo. Ripascimento degli arenili, Palazzo Bellevue non ferma di fronte all’emergenza coronavirus e si prepara a sistemare le spiagge comunali. Se ieri il governatore ligure Giovanni Toti ha dichiarato che è intenzione della Regione correggere, dove possibile, il decreto Conte per permettere ai titolari di stabilimenti balneari di procedere con le manutenzioni in prospettiva di un avvio della stagione estiva, la giunta Biancheri si è mossa d’anticipo andando ad individuare le zone del lungomare che richiedono interventi urgenti e, contestualmente, recuperando e mettendo a disposizione dei privati il materiale necessario.

Viste le condizioni descritte nella perizia del geometra incaricato Luca Marvaldi, l’amministrazione comunale conta di metter mano nelle spiagge libere attrezzate del Tiro a Volo, Foce Ponente, Lungomare Italo Calvino, Tre Ponti e Bussana Torchi. Tutti punti del litorale che meritano con urgenza lavori, anche in ragione dei danni che le passate mareggiate hanno arrecato alle spiagge in questione.

Il materiale è stato già individuato dalla giunta comunale tra quello nelle disponibilità della società Marina di San Lorenzo. Quest’ultima può concedere al Comune di Sanremo ingenti quantitativi di sabbia e ghiaia, con caratteristiche idonee, ricavati dal recente dragaggio del fondale del proprio porto turistico.