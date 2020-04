Sanremo. Questa mattina la polizia locale di Sanremo ha ricevuto una telefonata da una signora che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con il padre, residente a Sanremo, dove vive da solo. Una squadra della Polizia municipale, guidata dall’Ispettore Jacopo Marsiglia e formata dal Sovrintendente Capo Andrea Sartore e dagli agenti Daniele Aloe, Walter Rivera e Andrea Antonellini, è subito intervenuta sul posto presso l’abitazione, dove l’uomo di 60 anni è stato rinvenuto disteso a terra, semiparalizzato, colpito da un ictus. Gli agenti della Polizia locale hanno immediatamente chiamato un’ambulanza, che ha trasportato l’uomo all’ospedale.

«La tempestività dell’intervento ha permesso di salvare la vita al nostro concittadino – ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – Nel ringraziare pubblicamente la nostra polizia locale e agli agenti coinvolti, rivolgo loro i miei complimenti per la professionalità dell’intervento. E’ l’ennesima dimostrazione della vicinanza del corpo alla cittadinanza e del loro impegno sul territorio, soprattutto in questo frangente emergenziale per via del Covid-19, che vede i nostri agenti di polizia locale operativi su molti fronti a tutela della sicurezza pubblica».