Sanremo. Qualche momento di panico, oggi verso le 12.30, per una famiglia che vive all’ultimo piano di un condominio di via Zeffiro Massa.

A quanto sembra, una pianta in vaso sul loro terrazzo, per cause da stabilire, ha preso fuoco. Le fiamme hanno annerito una piccola porzione della parete retrostante.

Ma fortunatamente, grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento matuziano, il rogo è stato spento e non si sono registrati altri danni.