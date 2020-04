Sanremo perde il pilastro della moda, addio a Romeo Giacon

Sanremo piange un pezzo della sua storia imprenditoriale, un uomo che ha lasciato il segno nella moda. E’ mancato questa sera all’età di 70 anni Romeo Giacon, patron dello storico negozio Annamode di via Matteotti ed ex assessore alle Attività Produttive della giunta Borea.

Ricoverato nell’ospedale del capoluogo, Giacon è stato anche presidente cittadino di Confcommercio per 18 anni e fondatore della rete di imprese Sanremo On. Nel corso della sua carriera ha rappresentato con la sua persona un’istituzione tra i commercianti matuziani, dei quali ha contribuito a elevarne il nome e il prestigio.

A ricordarne le qualità è la figlia, Anna, quel nome ereditato dalla nonna che ha plasmato, insieme al marito Renato, uno dei templi dell’haute couture locale: «E’ stato un grande uomo, un buon padre, la persona più onesta che abbia mai conosciuto. Mi ha insegnato a rispettare gli altri. Sul lavoro era speciale, diceva sempre: “Le persone che lavorano, non lavorano per te ma con te». Così anche il fratello Flavio, che insieme a Romeo condividevano la gestione del Residence dei Due Porti: «Avere avuto un fratello come lui è stato un privilegio, ci lascia un’anima bella».

«Il mio ricordo di Romeo è quello di un secondo papà. Mi ha trattato come un figlio e io gli ho voluto il bene che si può volere ad un secondo padre, aggiunge il genero Pierluigi Caracocci. È stato fondamentale nel percorso di crescita come uomo e come professionista. In lui c’è sempre stato un incrollabile rispetto dell’etica, della lealtà, del senso del dovere, della famiglia… E’ stata una persona che ha avuto sempre Sanremo nel cuore, per la quale nutriva lo stesso orgoglio che aveva per la sua azienda, Annamode, che con i genitori ha costruito ed esportato in tutto il mondo».

Anche Riviera24.it vuole stringersi attorno alla famiglia di Romeo Giacon, in particolar modo il suo editore Nicola Amelio che lo ricorda con grandissima stima e affetto: «Mi hai insegnato tanto, a combattere, crederci, a osare. Grazie per tutti i consigli che mi hai dato e che mi hanno fatto crescere come uomo e come imprenditore», Alle parole del nostre editore si uniscono la moglie Stefania e tutta la redazione che vogliono esprimere il loro più profondo cordoglio e la vicinanza ai famigliari, alla moglie Alda, alla figlia Anna, al fratello Flavio e ai nipoti Sara e Andrea.