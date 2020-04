Sanremo. Novena alla Madonna della Costa con il santo rosario per chiedere il dono della liberazione e della guarigione dalla pandemia. Si terrà dal 25 aprile al 3 maggio ogni pomeriggio, alle 17.15.

«Facendo memoria degli eventi accaduti sul nostro territorio, nei momenti difficili i fedeli hanno sempre cercato di affidarsi per impetrare l’intervento miracoloso della Santa Vergine: nel 1656-57 la peste, nel 1818 il tifo, nel 1835 il colera. Ogni volta si svolsero novene e processioni penitenziali che si ripetevano durante il corso della malattia fino al suo termine. È particolarmente rilevante il voto che si fece nell’ultimo caso per la completa esenzione dal colera di tutti gli abitanti di Sanremo, compresi quelli che risiedevano a Marsiglia, tutti si erano rivolti alla Madonna con preghiere e penitenze affinché questo flagello, che imperversava altrove, non colpisse la città.

Anche in questo momento difficile desideriamo affidarci con perseveranza alla potente intercessione della Santa Vergine Maria. Dal 25 aprile al 3 maggio ogni pomeriggio, alle 17.15 in Santuario, verrà recitato il Santo Rosario (senza concorso di popolo) con la preghiera a Nostra Signora della Costa per chiederne l’intercessione. Siamo invitati ad unirci spiritualmente a questo tempo di preghiera insieme alle nostre famiglie e ai nostri cari. Sarà possibile seguire il Santo Rosario dalla pagina Facebook del Santuario e ritirare il libretto della preghiera tutti i pomeriggi in santuario o riceverlo tramite mail o Wattsapp scrivendo nell’apposita sezione della pagina Facebook o telefonando in Santuario (0184-50300)» – fanno sapere dal Santuario della Madonna della Costa.